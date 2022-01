Dave De Kock (34) opgepakt door Nederlandse politie, vermiste Dean (4) nog niet gevonden

De Nederlandse politie heeft Dave De Kock opgepakt, de man die woensdag in Sint-Niklaas spoorloos verdween met kleuter Dean (4). Van de jongen zelf is er nog altijd geen spoor. Bij VTM NIEUWS deed Elke Verberckmoes (39), de moeder van de jongen, eerder vandaag een emotionele oproep. “Zet hem eventueel aan de deur en rij dan weg, maar breng mijn zoontje naar huis”, klonk het.

De politie van Tilburg meldde rond kwart voor zeven vanavond op Twitter dat de gezochte Belg opgepakt is, maar dat het kind nog altijd spoorloos is. “De 34-jarige Belg is vanmiddag omstreeks 14.15 uur na een melding over een verdachte situatie in Meerkerk aangehouden. Hij was daar alleen. Uit verder onderzoek bleek dat hij zijn auto had achterlaten bij een bedrijf in Gorinchem, de auto is daar aangetroffen en veilig gesteld voor verder onderzoek. De vierjarige jongen is echter niet nog gevonden. Het verhoor met de verdachte heeft tot op heden nog niet geleid tot het vaststellen van de verblijfplaats van het kind. Er wordt daarom een Amber Alert verstuurd (iets wat alleen gebeurt als er voor het leven van een kind wordt gevreesd, red.)”, klinkt het.

Het Oost-Vlaamse parket bevestigt dat de man opgepakt is, maar kan geen verdere details geven. De Belgische speurders hadden gevraagd om nog niet te berichten over de arrestatie, maar werden verrast door de melding van de Nederlandse politie. De zoektocht concentreert zich nu op het kind.

De Nederlandse en Belgische politie blijven samenwerken om het kind terug te vinden. Het onderzoek moet duidelijk maken of er nog derden betrokken waren bij de ontvoering. Het is nog niet duidelijk waarom De Kock naar Nederland ging en wat er met de jongen gebeurd is.

Volledig scherm Het gaat om de 34-jarige Dave De Kock en de 4-jarige Dean Verberckmoes. Ze werden woensdag 12 januari om 10.30 uur voor het laatst gezien in de Dalstraat in Sint-Niklaas. © Federale Politie

“Er zijn sterke aanwijzingen dat Dave De Kock en Dean zich in Zuid-Nederland bevinden”, vertelde Katrien Saelens van VTM NIEUWS eerder vanavond nog. “Ze hebben hier vandaag gezocht op twee plaatsen: in Vlissingen en Sprang-Capelle bij Waalwijk. Op die laatste plaats zijn de toegangswegen tot het dorp enkele uren afgezet door de politie om te zien of de auto van de man er aanwezig was. Beide zoekacties hebben echter niets opgeleverd en er wordt op dit moment niet meer actief gezocht.”

Laatste woorden

“Dag mama, ik ga je missen”. Dat zijn de laatste woorden van de 4-jarige Dean toen hij mama Elke afgelopen woensdag uitzwaaide. Sinds die dag is de jongen spoorloos. De kleuter vertoeft in het gezelschap van Dave De Kock, een vriend des huizes die regelmatig op het kind paste. Het duo werd het laatst samen gezien in Sint-Niklaas.

Mama Elke Verberckmoes is sinds 4 november opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Hiëronymus in Sint-Niklaas voor een depressie. Vijf dagen in de week verblijft ze er voor een behandeling. In het weekend komt ze naar huis om bij haar kinderen van 4 en 7 te zijn. “Maar ook dinsdag was ik thuis omdat Dean een kleine operatie moest ondergaan”, vertelt ze.

Ziekenhuis

De dag erna bracht De Kock haar terug naar het ziekenhuis in de Dalstraat. Elke en Dave kennen elkaar sinds juli. Hij past regelmatig op haar kinderen. “Toen hij me afzette aan het ziekenhuis was Dean meegegaan. Dave zou zich om mijn zoontje bekommeren, iets wat hij trouwens elke woensdag deed. Ze kunnen het goed met elkaar vinden en Dean beschouwt hem als een soort ‘knuffeloom’. Niks wees erop dat hij dit keer andere plannen had.”

Volledig scherm Elke Verberckmoes doet een emotionele oproep naar de man die al enkele dagen spoorloos is met haar zoontje Dean. Haar moeder Linda op de achtergrond. © Kristof Pieters

Ruzie

Dave moest de jongen normaal de volgende dag bij de grootouders afzetten, maar kwam niet opdagen. “Ik heb hem donderdagavond nog aan de lijn gehad en toen was hij thuis in Sint-Gillis-Waas”, vervolgt Elke. “Hij woont er samen met zijn vriendin. Dave zei dat ze met mijn moeder hadden afgesproken om Dean nog een dagje langer bij te houden. Ik vond dat op zich geen probleem, maar nadien bleek dat die afspraak nooit was gemaakt.”

Achteraf vernam Elke dat Dave ruzie had gemaakt met zijn vriendin en vrijdagavond boos vertrokken was. Dean had hij meegenomen. “Ze zouden blijkbaar in de auto geslapen hebben. Tegen zijn vriendin heeft Dave gezegd dat hij Dean wou meenemen naar zijn grootouders in Antwerpen, maar daar is hij uiteindelijk nooit geweest. Wij waren zelf natuurlijk intussen erg ongerust geworden. Het laatste contact was zaterdagmiddag via sms-berichten. Hij zei dat hij in panne stond ergens in Hasselt, maar ook dat verhaal bleek niet te kloppen. Nadien kwam er geen enkele reactie meer op onze telefoontjes en berichten.”

Volledig scherm Elke Verberckmoes vindt troost bij haar moeder Linda. Beide wachten vol spanning af tot ze een bericht krijgen over Dean. © Pieter-Jan Vanstockstraeten

“Steunpilaar geweest”

Zondag besloot Elke de politie in te schakelen. Ze begrijpt niet waarom Dave er met haar zoontje vandoor is gegaan. “Hij is het voorbije jaar een steunpilaar geweest voor mij. Ik ben een bewust ongehuwde moeder van twee kinderen, maar sukkel sinds een tijdje met een depressie. Tijdens mijn behandeling leerde ik de vriendin van Dave kennen en nadien ook Dave zelf. We konden het goed met elkaar vinden en spraken bijna dagelijks. Elke woensdag ontfermden ze zich over mijn twee kinderen, zodat mijn eigen moeder wat ontlast kon worden. Met Dean had Dave de beste band.”

Ook de moeder van Elke zag geen graten in de vriendschap. “Dave was altijd beleefd en erg goed voor de kinderen. We begrijpen dan ook niet waarom hij nu plots met de noorderzon is verdwenen.”

Elke deed bij VTM NIEUWS een emotionele oproep naar Dave om haar zoontje terug te brengen. “Ik probeer me sterk te houden, maar ik sta eigenlijk doodsangsten uit. Het enige dat ik nu wil is herenigd worden met mijn kleine oogappel.”

Bekijk hier nog eens de oproep van de moeder van Dean:

“Zet hem aan de deur en rij weg”

In VTM Nieuws getuigde Elke voor de camera. “Ik vertrouwde hem volledig, hij kon heel goed overweg met onze kinderen", klinkt het daar. “Van woensdag tot donderdagochtend bleven ze bij hem. De kinderen waren altijd heel blij om hem terug te zien en keken zelfs naar hem op. Hij was super met hen.”

“Ik weet dat Dean in goede handen is. Zet hem eventueel aan de deur en rij dan weg, dat maakt me niet uit. Maar breng alstublieft mijn zoontje terug naar huis.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

Opsporingsbericht

“Dave is ongeveer 1m80 lang en normaal gebouwd", klinkt het in het opsporingsbericht. “Hij heeft groene ogen, kort, donkerblond haar en een baard. Er is niet geweten welke kledij hij droeg op het ogenblik van zijn verdwijning. Dean is ongeveer 1m02 lang en normaal gebouwd. Hij heeft bruine ogen en bruin haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe jas met rode strepen.” De man verplaatste zich met een grijze Peugeot 206 met nummerplaat 2-ACR-250.

Wie meer informatie heeft over de zaak, kan contact opnemen met de speurders via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

