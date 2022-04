Danscentrum Clapaja staat opnieuw op de planken met voorstelling ‘Aquadance’: “350 leerlingen hebben er enorm veel zin in”

Temse Onthar­dings­pro­ject in Gebroeders Van Raemdonck­straat: parkeer­stro­ken heraange­legd met grasbeton­te­gels in plaats van asfalt

In de Gebroeders Van Raemdonckstraat in Temse wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe geschranste parkeervakken die het beurtelings parkeren zullen vervangen. Het gaat tegelijk om een onthardingsproject. In plaats van asfalt werd gekozen voor grasbetontegels.

4 april