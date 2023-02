Daniël Ost mocht mee nieuwe Grote Markt van Sint-Niklaas ontwerpen, maar neemt er nu afstand van: “Ik werd erbij gehaald om indruk te maken”

Oost-Vlaanderen breidt (voorlopig) niet uit. Zwijn­drecht vindt provincie­wis­sel voorbarig: “En ook overbodig als het tot een gemeente­lij­ke fusie komt”

Het college van Zwijndrecht gaat voorlopig geen standpunt innemen over een eventuele provinciewissel. De vraag is gesteld door de Oost-Vlaamse provincieraad omdat Zwijndrecht sinds kort officieel tot de regio Waasland behoort. “Maar de provinciegrens hertekenen is op dit moment voorbarig”, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen).