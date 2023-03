Damesvolleybalclub Nidak bekroont geslaagd seizoen met bekerfinale: “De kers op de taart”

Nidak heeft haar thuisbasis in sporthal De Mispelaer in Nieuwkerken, en staat momenteel op de derde plaats in de rangschikking van nationale 2B. “Het is niet onze ambitie om te promoveren, maar we zijn wel blij dat we dit seizoen met de beperkte kern die we maar hebben de top vijf kunnen halen", zegt voorzitter Filip Van Hove van Nidak. “Ons team draait nu opvallend beter dan vroeger. En dat is zeker ook te danken aan onze coach Ivo De Mulder, waarmee de samenwerking perfect loopt.”