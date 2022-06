Dak begeeft het tijdens verbouwing: man maakt val van 3,5 meter

Sint-Niklaas Leerlingen SBSO Baken doen werkerva­ring op in cultuur­café De Foyer: “Hier kunnen we alles leren over horeca”

Een vijftal leerlingen van school voor bijzonder onderwijs SBSO Baken in Sint-Niklaas heeft een schooljaar lang werkervaring opgedaan in cultuurcafé De Foyer in Sint-Niklaas. Telkens op de sluitingsdag kwamen de jongeren meehelpen met het schoonmaken en klaarzetten van de horecazaak.

13 juni