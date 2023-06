‘Dag van Den Brei’ maakt Sint-Niklase textielgeschiedenis opnieuw tastbaar: “Er is nog steeds heel veel liefde voor wol”

“Hij vroeg ons rekening­num­mer, en plots zagen we 17.000 euro verschij­nen”: weldoener betaalt monsterfac­tuur van Yannick en Tatiana

Een anonieme weldoener heeft enkele uren na de noodkreet in VTM NIEUWS van een jong gezin dat een energiefactuur van 17.000 euro in de bus had gekregen, de volledige som betaald. “‘Nu hebben jullie terug een goede nachtrust’, stuurde hij”, zeggen Yannick (28) en Tatiana (33) ontroerd.