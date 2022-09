Cuwan (19) nog steeds kritiek na mokerslag in uitgaansbuurt: “We kunnen nu alleen nog maar afwachten”

Sinaai Bestuur­ders die slagbomen aan werfzone Zwaanaarde aanrijden geïdentifi­ceerd dankzij camerabeel­den: “Pro­ces-ver­baal en gepeperde rekening volgen”

De slagbomen die de werfzone van de Zwaanaardestraat in Sinaai afsluiten werden sinds begin september 5 keer beschadigd of vernield. De daders konden telkens herkend worden via camerabeelden, en mogen zich verwachten aan een proces-verbaal en een gepeperde rekening.

20 september