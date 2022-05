Cultuurcafé De Foyer is voor vierde jaar op rij ‘Trappist Gouverneur’: “Een titel om trots op te zijn”

Trappistenbrouwerij La Trappe sloeg in 2016 de handen in elkaar met haar collega-trappistenbrouwers. Hun missie: op zoek gaan naar cafés en brasseries in België waar hun bieren volgens de regels van de kunst worden geserveerd en gepromoot. Al vier jaar op rij blijkt dat het geval te zijn in cultuurcafé De Foyer in de Paul Snoekstraat in Sint-Niklaas. De zaak van Dirk Van de Merckt en Ruth Polfliet kreeg deze week als enige café in Sint-Niklaas opnieuw het label van ‘Trappist Gouverneur’. “Die titel wordt pas gegeven na een aantal anonieme prospecties door vertegenwoordigers van de brouwerijen”, zegt Dirk. “Er wordt telkens gekeken hoe we onze trappisten serveren en etaleren. Ook een ruim aanbod van trappistenbieren hebben is belangrijk. Dat we als enige café van Sint-Niklaas het bordje van ‘Trappist Gouverneur’ kunnen uithangen, is uiteraard iets om trots op te zijn.”