Creatieve hotspot Het Binnenwerk zet voor het eerst de deuren open

Sinaai Slagbomen weren sluipver­keer tijdens werken: “Radicale oplossing om Sinaai leefbaar te houden tijdens werken”

Het is een unicum voor Sint-Niklaas: twee belangrijke invalswegen naar deelgemeente Sinaai zijn sinds vandaag afgesloten met slagbomen. Aanleiding is de start van grootschalige werken in en rond de Zwaanaardestraat. Met de ingreep wil men vermijden dat bestuurders zich een weg gaan zoeken via kleinere wegen.

14 maart