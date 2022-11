Creatief bureau King George wint “Oscar van designwereld” met omgebouwd eendjeskraam

King George kreeg vrijdag in Berlijn de Red Dot Award ‘Best of the Best’. “Ofwel de Oscars van de designwereld”, zegt CEO Nicolas Block van King George. “Op vraag van constructiebedrijf Unilin Panels bedachten we een originele manier om kleinschalige evenementen te laten doorgaan voor haar Europese klanten. We bouwden een gepensioneerd kermiskraam uit 1980 om tot een mobiele beursstand, de ‘Trendshooter’. Waar vroeger de prijzen en het speelgoed opgesteld stonden, worden nu de panelen van het bedrijf gepresenteerd. Wanneer een klant of prospect een bal gooit tegen één van deze panelen, licht het geraakte paneel op en wordt bijpassende muziek gespeeld. Een ludieke manier om het merk en haar productenassortiment te ontdekken. De Trendshooter komt naar de klanten toe, als een kermis naar het dorp.”