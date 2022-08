Coverband brengt ABBA opnieuw tot leven tijdens Parkies

Sint-Niklaas Zombies neerschie­ten tijdens dagje winkelen: het kan in de virtual reality-are­na in Waasland Shopping

Een zombie omleggen of een bendeoorlog uitvechten in de Antwerpse haven? Het kan zomaar tijdens een middagje winkelen in Waasland Shopping in Sint-Niklaas. Daar stelt het virtual reality-bedrijf VR Base nog heel de zomervakantie een virtuele strijdarena open voor het publiek.

28 juli