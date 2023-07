Conner Rousseau zet opnieuw schouders onder Walhalla festival: “Mijn verlof breng ik door op een wei”

Het Walhalla festival was drie jaar geleden tijdens de coronacrisis een officieel testevenement. Er werden toen ‘maar’ 1.000 bezoekers per dag toegelaten, en na 21 uur kwam niemand er nog in. “Die manier van werken is ons toen eigenlijk heel goed meegevallen”, vertelt Conner Rousseau, die het festival al sinds 2012 samen met een viertal vrienden organiseert. “Het feit dat we kleiner werden zorgde ervoor dat alles gezelliger werd. Alle dj-sets werden ook geconcentreerd rond één podium in plaats van de drie die we vroeger hadden. Toen hebben we besloten om dat concept te blijven volgen. Dat deden we vorig jaar, en doen we nu ook ook dit jaar.”