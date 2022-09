Conner Rousseau keert twee dagen terug naar oude school SJKS: eerst om les te volgen, daarna om actie te voeren

Sint-Niklaas VREDEFEES­TEN. Weersvoor­spel­lin­gen gunstig voor ballonfes­ti­val: “Als het zo blijft, stijgen er drie dagen lang ballonnen op van de Grote Markt”

De weersvoorspellingen voor het driedaags ballonfestival dat vanavond start tijdens de Vredefeesten in Sint-Niklaas, zijn voorlopig gunstig. “De wind is aanvaardbaar en de kans op regen is klein”, zegt organisator Roy Sax.

