Conner Rousseau brengt grootmoeder ‘Jet’ (79) naar vaccinatiecentrum

Haar dochter Christel Geerts moest vrijdagmiddag lesgeven aan de VUB, dus was het aan kleinzoon Conner Rousseau om zijn grootmoeder naar ‘t Bau-huis te brengen en haar daar bij te staan. De Vooruit-voorzitter nam daarvoor de nodige tijd. “Tussen 12 en 15 uur staat alles in het teken van mijn oma en moet iedereen mij met rust laten. Het is niet alleen het spuitje, maar ik wil er zeker van zijn dat ze daarna ook oké is. Ze woont nog alleen, in een appartement in het stadscentrum. Ik wil daar ook nog even checken of alles goed verloopt.”

“Ik ben content voor hem”

Dat oma Jet fier is op haar kleinzoon - de jongste partijvoorzitter ooit - is duidelijk. “Dat mag toch hé? Ik ben blij dat hij er vandaag bij is. En hij doet het goed, ik ben content voor hem. Ik weet nog dat hij als kind politiek ‘speelde’. Hij was er altijd heel geïnteresseerd in, zeker nadat zijn mama de stap zette naar de politiek. Weet je, ik ben vooral tevreden als ik zie dat hij zijn goesting kan doen. Al weet ik dat het niet de makkelijkste weg is. In de politiek kan het vandaag goed zijn, maar volgende week breken ze je af. Je moet een ijzersterk karakter hebben. Toen hij begon, zat ik in met de kritiek. Nu is dat eigenlijk wel over. Je wordt het ook een beetje gewoon misschien. Met mijn dochter Christel had ik minder zorgen. Zij was ook al een pak ouder toen ze die stap zette. Ik zie nu steeds meer gelijkenissen tussen hen, hoe ze het aanpakken. Conner heeft natuurlijk al een hele weg afgelegd, op zo’n jonge leeftijd. Maar wat de toekomst brengt, dat moet je toch afwachten, in welke job dan ook. Vandaag kan ik alleen maar zeggen dat ik blij ben dat hij hier voor mij zorgt!”