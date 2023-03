Conner Rousseau aan stakingspost Delhaize: “Personeel steunen en hopen op oplossing”

Reynaertge­bak viert 50ste verjaardag: “Zelfs koninklij­ke familie smulde er al van”

Het Reynaertgebak bestaat 50 jaar. De Sint-Niklase lekkernij werd in 1973 voor het eerst gebakken, en is een creatie van de meester-banketbakkers van Sint-Niklaas. Ook in het koninklijk paleis werd er al van gesmuld.