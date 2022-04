Concurrenten worden collega’s: lingeriezaken ZiTa en Potiau slaan handen in elkaar

Nieuwkerken/Sint-NiklaasLingeriezaken ZiTa en Potiau zitten sinds kort samen onder één dak in de Vrasenestraat in Nieuwkerken-Waas. De winkels waren tot vorig jaar nog concurrenten van elkaar, maar zijn nu twee handen op één buik. “Ons gezamenlijk aanbod aan gewone lingerie en borstverzorging voor vrouwen met borstkanker is uniek in het Waasland”, klinkt het bij Jessy De Groote en Dominique Potiau.

Lingeriezaak Potiau was jarenlang een gevestigde waarde in de Wase hoofdstad. Toen de zaak in augustus van vorig jaar na 111 jaar definitief de deuren sloot in de Parkstraat in Sint-Niklaas, was dat slecht nieuws voor vrouwen met borstkanker. Dominique Potiau had in de zaak een afzonderlijke praktijkruimte waar ze met Potiau Breastcare klanten hielp die af te rekenen kregen met de ziekte. “Ook na de sluiting van de winkel wou ik mijn praktijk voortzetten”, vertelt Dominique. “Ik wou mensen blijven helpen. In de lingeriezaak ZiTa bleek ik een eigen praktijkruimte te kunnen installeren. Daar ontvang ik voortaan patiënten in alle rust en discretie. Want er blijft nog steeds heel veel vraag naar borstverzorging. Dat ondervind ik door mijn nauwe samenwerking met het VITAZ-ziekenhuis.”

Lingeriezaak ZiTa zit al 11 jaar in de Vrasenestraat in Nieuwkerken. Zaakvoerster Jessy De Groote had zelf al een afdeling borstverzorging, maar had niet het netwerk van Dominique Potiau. “De komst van haar praktijk is een grote meerwaarde voor onze zaak”, weet Jessy. “Dominique is de meest professionele bandagiste in de streek. Met haar jarenlange ervaring en kennis is ze de juiste persoon die optimaal kan zorgen voor de opvolging van dames met borstkanker. Ze werkt bovendien vanuit dezelfde ingesteldheid. En die is dat er tijd moet worden gemaakt voor elke klant. Niet alleen het commerciële aspect is belangrijk, maar vooral ook het menselijke.”

Lingeriezaken ZiTa en Potiau Breastcare zitten nu samen onder één dak in de Vrasenestraat

Ook voor het gewone aanbod aan lingerie is de komst van Dominique Potiau een welgekomen hulp. “Klanten kunnen in onze zaak het volledige aanbod lingerie bekijken, en dat door Dominique laten aanpassen en retoucheren voor borstprotheses. Klanten kunnen bij haar terecht voor protheselingerie, prothesebadmode en borstprothesen. Zo’n service vind je maar heel weinig in andere winkels. Een samenwerking als deze is een uniek in het Waasland. Klanten die op zoek zijn naar aangepaste lingerie of een groot aanbod merken kunnen nu op één plaats terecht.”

© bfs