Concertzaal De Casino maand na heropening: “Trage groei naar oude niveau”

Sint-Niklaas/Lokeren/Waasmunster Lokale bands spelen voor podiumkan­sen en eeuwige roem: Lightspeed en Karavan verkozen tot ‘Local Residents’

Zes lokale en beloftevolle bands hebben vrijdag- en zaterdagavond gestreden voor de winst in het muziekconcours ‘Wanted: Local Residents’ in jeugdhuis Den Eglantier. De inzet: repetitieruimte, een optreden in De Casino en uiteraard de eeuwige roem. De bands Lightspeed en Karavan sleepten de overwinning in de wacht.

27 maart