Computerspecialisten SBSO Baken geven geven les aan leerlingen Droomballen: “Heel fier om de brug te slaan tussen buitengewoon en regulier onderwijs”

Sint-Niklaas Street art kleurt Sint-Niklaas: een overzicht van de mooiste muurkunst in de stad

Street art is overal in Sint-Niklaas. Het Laatste Nieuws ging op ontdekkingstocht in de eigen stad, en keek met grote ogen naar de imposante mural van ROA in Vijfstraten, de kleurrijke kolibrie van Smok in de Noordlaan en het intrigerend vrouwenportret van Kitsune Jolene op de Spoorweglaan. Kunst met een grote of kleine k? Oordeel vooral zelf. Wij zetten alvast de zes meest opvallende werken op een rijtje.

13 mei