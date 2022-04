Cis (20) rapt voor winst in finale Humo’s Rock Rally: “Sint-Niklaas is een inspiratie voor mijn teksten”

Sint-Niklaas/Sint-PauwelsHiphoptalent Cis Vermandel (20) woont in Sint-Pauwels, maar heel zijn leven speelt zich af in Sint-Niklaas. “Ik claim deze stad”, lacht hij. En daar mogen we blij om zijn, want op 24 april verdedigt hij onder de artiestennaam Ide Snake onze kleuren tijdens de finale van Humo’s Rock Rally in de AB in Brussel.

Met een gesmaakt optreden in Den Eglantier rapte Cis zich drie weken geleden al een keer warm voor het grote werk. Dat ligt op zondag 24 april op de plank, wanneer hij als enige Sint-Niklase act strijdt voor de overwinning van Humo’s Rock Rally in de AB in Brussel. “Hoewel ik al lang met muziek bezig ben, heb ik nog nooit echt op een groot podium gestaan”, zegt Cis, die voor zijn artiestennaam Ide Snake het anagram van zijn favoriete Jedi-personages uit de Star Wars films combineerde met een andere fascinatie, de Chinese dierenriem. “De preselectie van de Rock Rally was zelfs mijn allereerste optreden als Ide Snake. Heel spannend allemaal.”

De kracht van Ide Snake zit niet alleen in de beats, maar vooral in de spitse en herkenbare teksten. “De woorden komen meestal op het moment zelf”, zegt Cis. “Ik heb nooit echt een concreet plan in mijn hoofd. Het is een woordenstroom die begint met één zin, en er daarna tot het einde gewoon uitrolt”

Met het nummer ‘Normaal als je lacht’ heeft Cis alvast een oorwurm van jewelste afgeleverd. De inspiratie voor zijn teksten haalt hij uit het dagelijkse leven. En dat speelt zich helemaal af in Sint-Niklaas. “Hoewel ik in Sint-Pauwels woon, heb ik niet echt een band met het dorp”, zegt hij. “Heel mijn leven speelt zich af in Sint-Niklaas. ik ging naar school in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie en blijf nu ook voor mijn studies voor leerkracht Frans en Engels hangen in de stad. Het is supertof om nog geen afscheid te moeten nemen. Mijn favoriete plaats is nog steeds de Grote Markt. Het heeft zeker ’s avonds een bijzondere en chille vibe. Na een lange dag met veel studenten kan ik daar telkens bekoelen. De Grote Markt is voor mij een plaats om de stilte van de stad in mij op te nemen. Zelfs met de auto maak ik graag een omweg van een kwartier om toch nog een keer langs het plein te kunnen passeren.”

Wat de uitslag ook wordt van de finale van Humo’s Rock Rally, voor Cis is de enige weg voorwaarts. “Achteruit kijken doe ik niet meer. Als er kansen en veranderingen zijn, moet je gewoon gáán. We zien dan wel waar het schip strandt. Ambitie om de Lotto Arena te gaan uitverkopen heb ik helemaal niet. Een gevestigde naam worden in de Vlaamse hiphop scene is voor mij al meer dan genoeg.”

