Chocolatiers smelten kunst, literatuur en chocolade samen in nieuwe Reynaert Praline: “Hebben ons laten inspireren door streetart van een vos”

Sint-Niklaas Buurt rond flatgebouw Koningin Fabiola­park tijdelijk ontruimd nadat man dreigt van dak te springen

De omgeving rond één van de flatgebouwen in het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas is dinsdagmiddag tijdelijk afgesloten geweest omwille van een wanhoopspoging. Die kon uiteindelijk voorkomen worden.

16 augustus