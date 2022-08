Chinese thee met dumplings: favoriete theesalon van Alex Callier introduceert ‘tea pairing’

Sint-Niklaas‘Tea pairing’: het kan sinds kort bij theespeciaalzaak Biochi in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Zhou Changwei serveert er samen met een kopje biologische thee ook handgemaakte Chinese dumplings.

In driesterrenrestaurant Zilte in Antwerpen serveert men al twee jaar lang de biologische thee van Zhou ‘Joe’ Changwei. Maar ook in zijn thuisstad Sint-Niklaas is zijn exclusieve thee gegeerd. Alex Callier, wellicht Vlaanderens bekendste theeliefhebber, is kind aan huis in zijn salon in de Stationsstraat. Ook de Oekraïense zangeres Kateryna Pavlenkovan van de Eurosongband Go_A kwam er onlangs nog van een kopje authentieke thee slurpen.

Volledig scherm © bfs

Sinds kort kan er niet alleen geproefd en gedronken worden, maar ook gegeten. Joe serveert bij zijn thee ook Chinese dumplings, ofwel gevulde deeghapjes. “Ik speelde al heel lang met het idee om thee te combineren met eten”, vertelt Joe. “Net zoals bij wijnen of bieren past er bij elk soort vlees, vis of groente een soort thee. Witte thee bijvoorbeeld hoort bij wit vlees of vis, groene thee bij vegetarische bereidingen en zwarte thee bij rood vlees, om maar een paar combinaties te noemen. In de dumplings die ik serveer zit er telkens een bereiding die de theebeleving naar een nóg hoger niveau tilt.”

Volledig scherm © bfs

De dumplings worden handgemaakt door een Chinese kok uit Lokeren. “Geen grootkeuken, maar pure kwaliteit”, zegt Joe. “De dumplings die je hier eet, worden bereid volgens authentieke Chinese recepten. En dat proef je meteen. Ik serveer de dumplings samen met een klein beetje sojasaus, maar die mag je eigenlijk pas na de derde hap gebruiken. Eerst moet je de pure smaak van de dumplings proeven, en dat samen met de thee.”

Volledig scherm © bfs

Eten in combinatie met thee drinken heeft volgens Joe bovendien alleen maar voordelen. “Thee drinken is zowel voor, tijdens als na het eten heel goed voor de spijsvertering. Het breekt vetten af en zorgt voor een evenwichtig en uitgebalanceerd gevoel. Van de smaak van échte thee word je gelukkig.”

Voor Joe zijn de dumplings nog maar het begin van de culinaire beleving in zijn theesalon. “In grootsteden bestaat tea pairing al langer, maar in Sint-Niklaas is het nog weinig bekend”, weet hij. “De gerechten die ik nu serveer zijn nog maar een eerste kennismaking met de Chinese traditie. Als ik merk dat de stad er klaar voor is, breid ik het concept nog verder uit.”

LEES OOK:

Volledig scherm © bfs

Volledig scherm © bfs

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.