Chillplek officieel geopend in Reinaert Galerij: “Plaats waar jongeren niet weggekeken worden”

“Onze vrolijke meid is nu een meisje dat voortdu­rend bang is”: gezin oog in oog met koppel dat hun dochter (14) probeerde te ontvoeren

Een Glock op de passagierszetel, BDSM-leiband in de koffer, handboeien en een massa polsbandjes. Wat Tom R. en Wendy C. uit Zwijndrecht in hun wagen hadden liggen op 2 september 2022, laat niet veel tot de verbeelding over. Zij stonden dinsdag voor de rechter omdat ze, verkleed als bewakingsagenten, een veertienjarig meisje probeerden te ontvoeren aan de tramterminus in Melsele. “Dit meisje is aan een gruwelijk verhaal ontsnapt.”