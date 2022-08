Chauffeur wordt onwel en botst tegen verlichtingspaal

Sint-Niklaas Reeks 50 jaar Waasland Shopping. Elk jaar 6 miljoen bezoekers en (bijna) nooit leegstand: Waasland Shopping in cijfers

Met elk jaar gemiddeld 6 miljoen bezoekers is Waasland Shopping een trekpleister van formaat in Sint-Niklaas. Dat beseffen ook de winkeliers, want leegstand is er in het winkelcentrum zo goed als nooit. Manager Vincent Hermans zet de meest opvallende cijfers op een rijtje.

17 augustus