Chauffeur onder invloed verliest controle in bocht Knaptandstraat

Sint-Niklaas Lokale politie roept slachtof­fers van geweld op om te praten met hulplijn: “De drempel om aangifte te doen is vaak nog te hoog”

De lokale politie van Sint-Niklaas lanceert een campagne om mensen aan te moedigen over geweld te praten via de hulplijn 1712. “Soms is de drempel te hoog om naar de politie te stappen”, klinkt het. Het initiatief valt samen met de campagne ‘Orange the World’, waarbij heel het centrum van Sint-Niklaas oranje kleurt in de strijd tegen geweld op vrouwen.

25 november