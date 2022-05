Chauffeur met levenslang rijverbod kruipt in kinderzitje bij politiecontrole

De politie merkte het voertuig om 1.50 uur aan het Onze-Lieve-Vrouwplein in Sint-Niklaas. De agenten waren gealarmeerd door het nogal vreemd rijgedrag van de chauffeur. Die vertrok met bruuske bewegingen aan het verkeerslicht. In de aanpalende Hofstraat maakte de auto aan het rondpunt rechtsomkeer wat de situatie nog meer verdacht maakte. Net toen de agenten tot controle wilden overgaan, week de auto bruusk uit naar een parkeerstrook. Daar volgde een lichte aanrijding met een andere wagen. Aangekomen bij de auto bleken er vier inzittenden te zijn maar vreemd genoeg niemand in de bestuurderszetel. Het was echter snel duidelijk wie de chauffeur was. Op de achterbank zaten namelijk drie mensen waarvan één in een kinderzitje. Bij controle bleek al snel waarom. De chauffeur had eerder al een levenslang rijverbod gekregen. Hij bleek bovendien dronken te sturen. In de auto werden ook nog eens twee flessen lachgas aangetroffen.