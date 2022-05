Chauffeur knalt tegen puincontainer op Lokerse Baan

Showbizz OnlyFans-ster Jamecia verklapt hoeveel extra ze verdient na de Streamz-do­cu, en dat is niet weinig

Hoe gaat het met de OnlyFans-modellen uit de documentaire ‘OnlyFans: De Naakte Vlaamse Waarheid’, een half jaar nadat de reeks op Streamz verscheen? Dat wou Showbits wel eens weten en dus spraken we opnieuw af met Jamecia. Haar getuigenis heeft haar carrière zeker een boost gegeven. Ze verdiende al goed haar boterham met seksueel getinte video’s, maar sindsdien heeft ze nog meer volgers. Volgers die haar uiteraard betalen om haar video’s te kunnen bekijken. Hoeveel haar dat extra oplevert per maand, verklapt ze aan Senne in een nieuwe Showbits. Bekijk hier de succesvolle Streamz-docu Onlyfans.

30 mei