Chauffeur knalt tegen achterkant van geparkeerde truck

Het ongeval gebeurde rond 7.20 uur op de Prins Alexanderlaan (N16) in de richting van het stadscentrum. De chauffeur een Volkswagen verloor ter hoogte van de Mercedes-garage de controle over zijn stuur en knalde tegen de achterkant van een geparkeerde vrachtwagen. De klap was behoorlijk zwaar. De auto kwam zo’n 40 meter verder tot stilstand en was rijp voor de schroothoop. De chauffeur raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Gelukkig zat hij alleen in de wagen want de impact was het grootst aan de passagierszijde. Vermoedelijk is de bestuurder in slaap gedommeld.