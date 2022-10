Chauffeur betonmixer die zwangere moeder (25) doodreed, riskeert 18 maanden cel: “Ik heb haar nooit gezien”

Sint-Niklaas Drie jaar lange strijd tegen overlast van farmaceu­tisch bedrijf levert buurman Maxime veroorde­ling op wegens stalking: “Al zijn de klachten legitiem, hij mag zelf geen strafbare feiten plegen”

Maxime Ceragioli, bewoner van de Eigenlostraat in Sint-Niklaas, voert al drie jaar lang strijd tegen de lawaaioverlast van het farmaceutisch bedrijf Livlina, tegenover zijn deur. Dinsdag werd hij door de Dendermondse rechtbank veroordeeld. De man was gedagvaard wegens belaging en laster ten nadele van het bedrijf. “Hij valt personeel lastig en brengt hun veiligheid in gevaar”, haalde het bedrijf aan tijdens het proces. Maar met het vonnis is de strijd nog niet gestreden.

