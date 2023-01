Celestia is 44 jaar en zit opnieuw op de schoolbanken: “Jonge studenten kijken op naar mij”

Sint-Niklaas/Beslele Schrijf­ster Ilyo Hansen organi­seert Sint-Niklase Gedichten­dag: “Acht lokale poëten en muzikant delen het podium”

De Sint-Niklase auteur Ilyo Hansen (56) organiseert op donderdag 26 januari een eigen, lokaal poëtisch evenement in muziekclub ’t Ey in Belsele. Dat vindt plaats in het teken van de 11de editie van de Gedichtendag. Ook Ilyo zelf, die vooral bekend is van haar thrillers, zal eigen poëzie voordragen.

24 januari