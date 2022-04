Catering Lombaerts blaast kasteel Sint-Maarten nieuw leven in als feestzaal: “Met een park van 3,5 hectare als decor”

Catering Lombaerts is een gevestigde naam in Beveren en al jaren actief in de sector van evenementen en feesten. Zaakvoerders Steve Lombaerts en Michaël De Wreede zochten al een tijdje een vaste uitvalsbasis. “De voorbije jaren hebben heel wat feestzalen de deuren gesloten”, leggen ze uit. “Feestzaal Scala en Olympia in Beveren, Art Nouveau in Sint-Gillis-Waas, Hof van Keulen in Kallo… het lijstje wordt steeds langer. We voelen dat er een grote vraag is bij klanten, maar het aanbod is schaars. Daarom dat we op zoek zijn gegaan naar een eigen feestlocatie om te kunnen uitbaten.”

Rijke geschiedenis

In deze dichtbevolkte regio is het openen van een nieuwe feestzaal natuurlijk niet vanzelfsprekend. Steve en Michaël vonden evenwel de geknipte locatie met het bekende kasteel Sint-Maarten, rechtover het voormalige kwartier Westakkers langs de N70. Het neoclassicistische kasteel heeft een rijke geschiedenis. Het werd gebouwd in de tweede helft van de negentiende eeuw. In 1952 werd het aangekocht door de Belgische staat en kreeg het de bestemming van officiersmess van het militair kwartier. Tijdens WOII werd het kasteel maandenlang als hoofdkwartier gebruikt door de Belgische Brigade Piron. Hoge officieren uit de geallieerde legers kwamen er samen om strategische beslissingen te nemen.

Volledig scherm Het kasteel werd gebouwd in de tweede helft van de 19e eeuw en deed vanaf de jaren vijftig dienst als officiersmess voor het kwartier Westakkers. © rv

Het leger trok in 2003 de deur achter zich dicht. De voorbije twintig jaar stond het kasteel grotendeels leeg en trad het verval in. Het deed nog een tijdje dienst als congrescentrum, maar grote investeringen bleven uit. Voor projectontwikkelaars was het niet langer interessant omdat het stadsbestuur het domein een herbestemming gaf als parkgebied. De nieuwe eigenaar sloot nu met Catering Lombaerts een overeenkomst af om het uit te baten als feestzaal.

Feestzaal in oranjerie

“We zijn intussen al anderhalf jaar bezig met dit project”, vervolgen Steve en Michaël. “Het kasteel wordt in zijn oude glorie hersteld en de grote structuren blijven intact. De eigenlijke feestzaal komt in de nieuw aangebouwde oranjerie. Het kasteel zelf zal dienst doen als onthaal- en barruimte. Zittend kunnen we zo’n 130 gasten ontvangen, staand zijn dat er een 150-tal. In de zomer komt er ook heel wat terrasruimte bij.”

Park van 3,5 hectare

Het parkdomein van 3,5 hectare zorgt er niet alleen voor dat er voor de omgeving geen overlast is, maar biedt ook heel wat opportuniteiten. “Het is een mooi decor voor trouwfoto’s en we denken ook al een zomerbarformule. In een volgende fase gaan we de bovenverdieping van het kasteel inrichten als B&B met acht tot twaalf kamers.” De opening is gepland voor 3 juni. Dan zal ook de naam van de feestzaal worden bekend gemaakt.

