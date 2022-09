Cartoonexpo in bib: 30 cartoons uit alle uithoeken van de wereld staan te kijk

Beveren/Sint-Niklaas/Kruibeke/Zwijndrecht Zorgpunt Waasland bevraagt inwoners over zorg van de toekomst: “50-plus­sers van nu willen op latere leeftijd ook thuis blijven wonen als ze verzorging nodig hebben”

Zorgpunt Waasland, de grootste speler in het Waasland op vlak van ouderenzorg, is gestart met de opmaak van een toekomstplan. Daarin zal zullen de nieuwe initiatieven en accenten staan voor de komende tiental jaren. “Maar daarover beslissen we niet alleen”, zegt voorzitter Maxime Callaert. “We willen dat de bevolking ons helpt om de juiste keuzes te maken.”

31 augustus