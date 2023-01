Cafébaas roept op tot actie om cocaïne te weren uit horeca: “Geen heksenjacht, maar gebruikers doen beseffen dat ze crimineel milieu steunen”

“Wat mensen in een toilet doen zie je uiteraard nooit, maar als cafébaas merk je wel meteen hoe iemand zijn gedrag verandert”, vertelt Steve, die vanaf vrijdag ook voor Vooruit in de gemeenteraad zetelt. “Door cocaïne te gebruiken word je plots de tofste peer van het gezelschap. Net daarom duikt de drugs vooral op in uitgaansleven. Maar ik ben er ook van overtuigd dat er in het toiletwater van de bibliotheek sporen van cocaïne zullen zitten. Naast een aandeel verslaafden is het voor een groot deel van de gebruikers vooral een shortcut naar amusement of meer zelfvertrouwen.”

De dood van een 11-jarig meisje na een schietpartij in het Antwerps drugsmilieu was voor Steve Vonck de concrete aanleiding om in zijn eigen zaak de boodschap ‘Doe je plicht, neusje dicht’ uit te hangen in de toiletten. Hij roept ook het stadsbestuur en al zijn collega’s op om mee na te denken over preventie en sensibilisering. “Als ik mensen zie die drugs gebruiken of dealen in mijn café, zet ik hen meteen aan de deur. Dat komt helaas iets te regelmatig voor”, zegt Steve. “Maar het is niet mijn bedoeling om een heksenjacht te organiseren op iedereen die cocaïne gebruikt. Het is vooral belangrijk om te beseffen dat wie de drugs koopt een crimineel milieu ondersteunt. Alcohol wordt misschien ook gezien als een harddrug, maar daar gaat geen gewapende misdaad achter schuil.”