Café Recupel geeft nieuw leven aan afgedankte elektronische toestellen op Grote Markt: “Ongebruikte haardroger kan iemand anders gelukkig maken”

Helmuth (42) werd zelf gedagvaard nadat hij zwaarge­wond verkeers­slacht­of­fer had verzorgd: “Het bewijs voor mijn ‘overtre­ding’ waren de beelden die ik zelf naar de politie had gestuurd”

“Een donderslag bij heldere hemel", zo omschrijft Helmuth Hagens (42) uit Sint-Niklaas wat hem overkwam nadat hij een zwaargewonde vrouw hielp toen ze was overreden door een vrachtwagen. De ex-ambulancier kon het slachtoffer meteen de eerste hulp bieden. Alleen: om tot bij de dame te geraken, moest hij door het rode licht rijden. En dát leverde hem tot zijn eigen grote verbazing een dagvaarding in de politierechtbank op. “Ik zal mensen die in nood zijn altijd blijven helpen", zegt hij.