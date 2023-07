Café Navaro doet boeken toe: “We sluiten na 14 mooie jaren hoofdstuk af”

“Een kleintje met mayonaise en een vibrerend eitje aub”: frituuruit­ba­ter plaatst seksspeel­tjes in automaat

Bij frituur ’t Patatje in de Soldatendreef in Beveren kan men naast bereide maaltijden voortaan ook seksspeeltjes uit de muur halen. Uitbater Robby Aps was op zoek naar een alternatief om de kalme zomermaanden te overbruggen. “Ik heb me wel laten bijstaan door een experte want ik zou bij de helft niet eens weten hoe ik het moet gebruiken”, lacht hij.