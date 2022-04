Café Hemelrijk wekenlang dicht na brand: “Tien minuten later en er was geen café meer geweest”

Sint-NiklaasHet bekende jongerencafé Hemelrijk op de Grote Markt blijft zeker zes weken dicht nadat een brand zaterdagmiddag een groot deel van de toog verwoestte. “Tien minuten later en héél het café was in de vlammen opgegaan”, beseft zaakvoerder Steve Vonck, die op zoek is naar een andere, tijdelijke locatie.

Het was een barman die zaterdagnamiddag bij het opendoen van het café dikke zwarte rook opmerkte, en meteen uitbater Steve Vonck opbelde. “Ik woon vlakbij en was een minuut later al ter plaatse”, zegt de cafébaas. “Toen ik de zaak binnenkwam, hing die vol rook. We hebben meteen alle brandblusapparaten verzameld en zijn beginnen te blussen. Het vuur woedde in de hoek achter de toog. Daar had een koelkast een kortsluiting gemaakt en vuur gevat. Wat we ook probeerden, we kregen de vlammen maar niet geblust met de poederblussers. Door de dichte rook konden we telkens maar een aantal seconden blussen, en moesten daarna opnieuw naar buiten lopen om adem te halen. Het werd al snel te gevaarlijk om nog terug naar binnen te gaan. Dat werd ons ook verboden door omstaanders. Er zat niets anders op dan de komst van de brandweer af te wachten. Het was pijnlijk om te zien hoe je zaak in brand staat, en je niets kan doen.”

Volledig scherm De bekende en authentieke toog van café Hemelrijk werd door de brand zwaar beschadigd. © bfs

Alles in ere herstellen

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden een uitbreiding van de brand voorkomen. Achteraf bleek de schade in het café toch groot te zijn. De karakteristieke koepel boven de toog brandde volledig uit. Ook de geluidsinstallatie en het elektriciteitsnetwerk werden verwoest. “Gelukkig is de structuur van het café intact gebleven”, stelt Steve vast. “Maar om de schade te herstellen is er zeker vier tot zes weken tijd nodig. De charme van dit café is vooral het authentieke karakter. De koepel boven de toog is al behoorlijk oud, en vervang je niet zomaar door iets nieuws. We willen alles in ere herstellen.”

Volledig scherm Uitbater Steve Vonck in het café, dat in vlammen is opgegaan. © bfs

Toch beseft de cafébaas dat zijn zaak aan veel erger is ontsnapt. “Het is onvoorstelbaar hoe snel zo’n brand zich verspreidt. Tien minuten later en er was van het Hemelrijk gaan sprake meer geweest. Nu is de schade nog te herstellen en vooral: er zijn geen gewonden gevallen.”

Volledig scherm Het vuur ontstond door een defect aan dit koelkastje. © bfs

Hoe café Hemelrijk de wekenlange sluiting zal overleven, is voorlopig nog een vraagteken. “We zijn volop op zoek naar een tijdelijke en alternatieve locatie. Waar dat precies kan zijn, weten we nog niet. We spelen ook met het idee om elk weekend op een andere plaats een Hemelrijkfeestje te organiseren. Met de verkoop van biermanden willen we ook proberen om een beetje inkomsten te krijgen. Eerst was er de coronacrisis, en nu de brand. Evident is het niet om in zo’n omstandigheden het hoofd boven water te blijven houden. Gelukkig kunnen we op heel veel solidariteit en helpende handen rekenen van onze klanten.”

