Buurtbewoners vragen (opnieuw) om paaltjes in voetgangerssteegje: “Auto’s gebruiken pad als sluipweg”

Het steegje is alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers, maar wordt sinds het einde van de werkzaamheden in de Knaptandstraat ook gebruikt door autobestuurders. “Vooral ’s avonds wagen bestuurders zich door het smalle straatje”, ondervinden buurtbewoners. “Op die manier proberen ze via het parkeerterrein sneller maar in de verboden richting in de Knaptandstraat te geraken. Dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties bij voetgangers en fietsers die het pad gebruiken.”

Voor de start van de werkzaamheden begin juni in de Knaptandstraat was de verbindingsweg afgesloten met paaltjes, en stelde het probleem zich niet. Nu de werkzaamheden afgelopen zijn, wil de buurt dat de paaltjes opnieuw geplaatst worden. “Ik werd vorige week zelf bijna aangereden door de bestuurder van een grote BMW die in het staatje kwam gereden”, zegt voormalig gemeenteraadslid Patric Gorrebeeck. “Toen de bestuurder in de Knaptandstraat kwam, reed hij achteruit. Wellicht om op die manier via de Kongostraat weg te kunnen rijden. Dit soort situaties maakt het er voor de buurtbewoners niet veiliger op. Mogelijk is het stadsbestuur door de drukte of de vakantieperiode vergeten om de paaltjes terug te plaatsen.”