Buurtbewoners verbolgen over wildgroei in nieuw aangelegde wijk: “In de plaats van voetpaden kregen we dít”

Sint-NiklaasDe bewoners van de Pastoor Stepmanlaan in Sint-Niklaas kregen sinds de heraanleg van hun wijk groenbermen in plaats van voetpaden, maar zijn niet te spreken over het onderhoud ervan. “Het onkruid staat op sommige plaatsen anderhalve meter hoog”, klinkt het. Het stadsbestuur heeft de aannemer die verantwoordelijk is voor het onderhoud in gebreke gesteld.