Buurtbewoners trekken zelf naar gemeenteraad na plannen voor nieuwe horeca in achtertuin: “Geen meerwaarde voor omgeving”

Sint-NiklaasBuurtbewoners van de Pastoor Copstraat zien de plannen voor een nieuwe horecazaak in de plaats van het verlaten voetbalstadion niet zitten, en kwamen dat dinsdagavond zélf uitleggen in de gemeenteraadscommissie. Daar hadden ze via een verzoekschrift om gevraagd. “We hebben zeer slechte ervaringen met geluidsoverlast door feestjes”, klonk het.