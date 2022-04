Buurtbewoners Pastoor Copstraat vragen nieuwe verkeersregeling voor heraangelegde wijk: “Slechts één in- en uitgang naar N70"

De werkzaamheden in de Pastoor Copstraat en Pastoor Stepmanlaan lopen op hun einde. Vorig jaar werd er gestart met de aanleg van een nieuwe riolering gevolgd door de herinrichting van de wijk. Tijdens de werkzaamheden konden buurtbewoners de Vossekotwegel gebruiken als ontsluiting naar de Vossekotstraat. Ondertussen werd de wegel opnieuw afgesloten voor het autoverkeer, en is de enige manier om de wijk te verlaten via de N70. “We vragen om de Vossekotwegel opnieuw te openen als tweede uitgang”, stelde de woordvoerster van het buurtcomité dinsdagavond voor aan de gemeenteraadscommissie. “Het verkeer wordt dan opgesplitst wat voor minder drukte zal zorgen. Nu is er maar één in- en uitgang van en naar de N70 die gebruikt wordt door de auto’s van een negentigtal bewoners.”