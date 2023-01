Buurtbewoners Baenslandwijk helpen elkaar via digitaal platform en dienstencentrum: “50-tal mensen schreven zich al in”

Het project werd vorig jaar gelanceerd door Zorgpunt Waasland samen met een heel netwerk van partners. Buurtbewoners in de Baenslandwijk die elkaar wilden helpen met vaak kleine en praktische zaken, konden via een nieuwe digitaal platform ‘Give a day’ snel en gemakkelijk met elkaar in contact komen. “Een boodschap ophalen voor iemand die niet meer goed te been is, de poes eten geven tijdens de vakantie of een buurtfeest organiseren: het zijn maar enkele voorbeelden van hoe buurtbewoners elkaar kunnen helpen”, zegt Emanuel Durinck, consulent Buurtzorg bij dienstencentrum Den Aftrap. “Via het digitale platform en Den Aftrap worden aanbod en vraag aan elkaar gekoppeld.”