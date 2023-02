Buurman verdiende al 50.000 euro aan geluidsoverlast: “Ik procedeer niet om rijk te worden”

Woordenwis­se­ling over dubbel parkeren mondt uit in vechtpar­tij: verkeers­agres­sie bestraft

Drie twintigers zijn in de Dendermondse rechtbank veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een ernstig geval van verkeersagressie in het voorjaar van 2021. Het drietal had ruzie gekregen over een dubbel geparkeerde wagen en dat mondde uit in een vechtpartij.