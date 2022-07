Buurman haalt slag thuis na meer dan 200 klachten bij politie: Bedrijf moet 2.000 euro betalen voor élke draaiende vrachtwagenmotor

Sint-Niklaas Dronken vrouw roept hulpdien­sten op aan station

Op zaterdagavond omstreeks half acht kreeg de politie een oproep van de hulpdiensten. Een vrouw had de hulpdiensten gebeld voor een interventie aan de achterkant van het Station in de Noordlaan. Bij aankomst bleek de vrouw in dronken toestand. Ze werd van haar vrijheid beroofd tot ze ontnuchterd was.

3 juli