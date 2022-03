Burgers krijgen inspraak in ontwikkeling van circulaire en sociale hub Cocon

Temse Starters krijgen met ‘Win je Winkel’ zetje om zaak op te starten: “Huur is meestal de grootste drempel”

Het aantal leegstaande handelspanden in Temse is de voorbije jaren fors toegenomen. Daar komt ook nog eens een dalende trend bovenop van het aantal winkels en horecazaken. Om dit om te buigen, organiseert de gemeente Temse in samenwerking met de provincie een wedstrijd waarbij starters een jaar lang hun winkelconcept kunnen uittesten.

