Burgemeester loopt op kousenvoeten voor muco: “Meer aandacht vragen voor levensbedreigende erfelijke ziekte”

De actie vindt plaats tijdens de Europese Mucoweek, die vandaag is gestart. In totaal 180 Belgische burgemeesters scharen zich achter de campagne. Met het dragen van een paar kleurrijke mucosokken steunen ze de 1.362 mensen in ons land die dagelijks strijden tegen mucoviscidose.

“Met de huidige behandelingen kunnen we de symptomen van muco voorkomen, vertragen of verlichten”, zegt Stefan Joris, directeur van de Mucovereniging. “Maar de dagelijkse zorg kost nog steeds veel tijd, energie en geld. Wetenschappelijk onderzoek naar efficiëntere behandelingsmethodes en op termijn zelfs een manier om muco te genezen, is dus van groot belang. Met onze sokkenverkoop steunen we het muco-onderzoek in de hoop dat we de ziekte op een dag uit de wereld kunnen helpen.”