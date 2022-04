Buren helpen elkaar via digitaal ‘Burenmatcher’-platform

Boodschappen doen voor iemand die slecht te been is, op de kat letten tijdens de vakantie of een kopje koffie drinken tegen de eenzaamheid: het zijn allemaal kleine dingen waar buren elkaar mee kunnen helpen. Om hen met elkaar in contact te brengen lanceert het stadsbestuur het digitale platform ‘Burenmatcher. “Inwoners kunnen zich eenvoudig registreren en een vraag stellen aan buren of hun hulp aanbieden”, legt deskundige diversiteitsbeleid Gwendoline De Vogel samen met welzijnsschepen Sofie Heyrman (Groen) de werkwijze uit. “De Burenmatcher doet de rest. Buren krijgen elkaars zoekertjes te zien en een mail stelt de juiste buur op de hoogte via de automatische slimme matching. Met een paar klikken worden buren met elkaar in contact gebracht.”