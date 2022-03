Brouwerij Verhofstede stelt nieuwe stokerij voor tijdens Lentehappening: “Bezoekers kunnen onze passie voor ambachtelijke producten mee beleven”

Verhofstede zit helemaal in het nieuw. De oude stokerij werd volledig gerenoveerd en biedt nu plaats aan de productie, winkel en bottelarij. Er is ook een degustatieruimte en een grote vergaderzaal. “Als deel van de vierde generatie hadden we het gevoel dat de brouwerij een opfrisbeurt nodig had”, vertellen de zussen Maria en Esmeralda Verhofstede en Bart Meelens. “Er was bovendien ook nood aan een uitbreiding van onze productie. We besloten om de oude stokerij in ere te herstellen, met veel respect voor de geschiedenis.”