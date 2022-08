Brouwerij Verhofstede lanceert eerste non-alcoholische gin: “Een topproduct voor wie bezig is met een gezonde levensstijl”

Al meer dan 135 jaar staat brouwerij Verhofstede bekend om haar ambachtelijke jenevers, likeuren, spirits en gin. Met de lancering van een volledig alcoholvrije gin verlegt het familiebedrijf opnieuw haar grenzen. “Er is een groeiende vraag naar dit soort dranken, zeker in de horeca en het uitgaansleven, maar ook bij mensen die bewust een gezonde levensstijl nastreven of geen alcohol willen drinken”, weet Maria Verhofstede. “Met de Verhofstede 0.0 Citrus hebben we een erg toegankelijke drank willen ontwikkelen voor iedereen. Het is een zuiver gedistilleerd natuurproduct waarin ontzettend veel energie, tijd en liefde in is gestoken. Voor wie bewust bezig is met een gezonde levensstijl, of geen alcohol of suiker wil drinken is dit een topproduct.”