Broers die inbrekers afranseling gaven: “Zou niet iedereen zo reageren als hij voor tweede keer in drie weken tijd bestolen wordt?

Drie verdachten opgepakt na steekpar­tij op kermis waarbij 17-jarige gewond raakte: “Aanstokers overplaat­sen naar ander opvangcen­trum”

De politie heeft drie verdachten opgepakt die zondagavond betrokken waren bij de steekpartij op de kermis in Sint-Niklaas. Het gaat om twee meerderjarigen en een minderjarige. Een 17-jarig slachtoffer raakte lichtgewond. Allemaal verblijven ze in het opvangcentrum voor vluchtelingen in de Kasteelstraat in Sint-Niklaas. Burgemeester Lieven Dehandschutter heeft het Rode Kruis intussen gevraagd om maatregelen te nemen.