Broer trommelt familieleden op nadat zusje inbrekers hoort: dieven lopen open beenbreuk en hoofdwonde op

Eerste deel fietsbrug Vijfstra­ten aangekomen op werf: “Brug wordt in totaal 90 meter lang”

Het eerste deel van de nieuwe fietsbrug over Vijfstraten is aangekomen op de werf in de Slachthuisstraat in Sint-Niklaas. Daar zal het bouwwerk de komende weken samen met nog drie andere brugdelen aan elkaar worden gemonteerd.