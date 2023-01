Broederscholen blazen schooltoneel nieuw leven in: “Leerlingen uit zeven afdelingen staan op de planken”

De laatste productie ‘Rikske de 5de’ dateert van 2018. Op een nieuwe voorstelling was het, mede door de coronacrisis, wachten tot dit jaar. “De toneelmicrobe heeft zich opnieuw verspreid”, klinkt het. “Aan onze nieuwe musical ‘Perfect!’ werken maar liefst zeven scholen mee: onze drie basisscholen en de vier secundaire scholen. Dat is goed voor in totaal 43 leerlingen van het vijfde leerjaar tot het laatste jaar secundair die op de planken zullen staan. Ook twee ouders spelen mee in het stuk. De regie is in handen van Stefan Van Guyse die tevens als componist en choreograaf er voor zorgt dat iedereen in de spotlights komt te staan. Het productieteam bestaat uit zeven leerkrachten, die tijdens hun vrije tijd vrijwillig heel het project in goede banen leiden.”